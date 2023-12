Basket Serie C. Mens Sana al PalaEstra. Ostacolo Synergy. Coach Betti: "Appuntamento importante. Veniamo da un ko e vogliamo riscattarci»

Questa sera alle 18 la Mens Sana Basketball torna sul parquet del PalaEstra per la seconda giornata del girone di ritorno del girone B di serie C. Ospite, in quella che sarà la prima partita con il brand ‘Note di Siena’ sulle maglie di Pannini e compagni, la Synergy San Giovanni Valdarno, formazione ultima della classe con appena quattro punti ma due dei quali conquistati all’andata proprio contro i biancoverdi dopo un tempo supplementare.

"Per noi sarà una partita importante – ha detto alla vigilia coach Paolo Betti (nella foto) – sostanzialmente per due motivi principali. Il primo, perché veniamo da una sconfitta e quindi c’è grande voglia di tornare in campo e riscattarci e, secondo, perché nel match di andata perdemmo la nostra prima partita. Abbiamo ripensato a lungo alla sconfitta di Firenze ma ci siamo allenati bene". Se mentalmente la squadra sembra rinfrancata, fisicamente c’è qualche problemino. "Abbiamo qualche problema fisico, soprattutto legato a Prosek – ha ammesso Betti - che in settimana non si è mai allenato con il gruppo. Vedremo che riusciremo a recuperarlo per la sfida di questa sera contro San Giovanni. Al di là di questo ci siamo confrontati per capire gli errori fatti, senza drammi ma con grande voglia". L’analisi poi si sposta sull’avversario. "La Synergy è una squadra che mette molta energia in campo. Hanno giovani interessanti del posto e un giocatore come Quaglia che fa la differenza in questo campionato. Noi dobbiamo fare attenzione al nostro avversario ma anche su cosa abbiamo preparato". Infine un bilancio a 80 minuti dalla fine del 2023.

"Il bilancio della prima metà di campionato è più che positivo a mio avviso – ha concluso Betti – la crescita da parte dei ragazzi è stata esponenziale. Fin dalle prime amichevoli estive si è vista la voglia che il gruppo ha di migliorare e crescere insieme. Ma non abbiamo fatto ancora niente, di strada da fare ce n’è ancora molta e vogliamo migliorare molto ancora".

g.d.l.