Basket Serie C. Mens Sana domani a Pisa. Innocenti: "Saranno agguerriti»

Domani sera alle 21,15 la Mens Sana torna in campo e lo farà a Pisa in casa del Cus. Un match importante contro una squadra partita male (appena due punti nelle prime cinque giornate) ma che ha elementi di qualità nel proprio roster. "Abbiamo sfruttato il fine settimana libero per recuperare gli acciaccati – le parole dell’assistente coach Andrea Innocenti (nella foto)– allenandoci comunque regolarmente e giocando una partita amichevole giovedì scorso a Castelfiorentino. Arriviamo a Pisa quindi con una buona settimana di allenamenti e in buone condizione fisiche. Affronteremo una squadra che arriva dalla C Silver e che ha confermato quasi tutto il gruppo dell’anno scorso. Una squadra che non è partita bene e che arriva da una sconfitta come quella di Carrara e che sarà agguerrita visto che ha l’occasione per rifarsi in casa". I turni infrasettimanali nascondono sempre delle insidie. "Dobbiamo giocare la nostra pallacanestro e restare concentrati nella consapevolezza che poi torneremo subito in campo contro la stessa Carrara. Questa settimana sarà molto intensa – prosegue Innocenti – dovremo stringere i denti per queste due partite in tre giorni anche se non sarà facile". Infine sulla sua esperienza come vice di Betti insieme a Filippo Toscano. "Alla Mens Sana mi trovo molto bene sono felice di essere tornato a Siena dopo tanti anni visto che ci avevo giocato da ragazzo. È la prima esperienza come assistente in una categoria senior sto cercando di imparare e fare il meglio insieme a tutto lo staff". A meno di 48 ore dal rientro da Pisa al PalaCorsoni arriverà Carrara. Domenica 12 la formazione di Betti osserverà il turno di riposo per poi tornare in campo contro Agliana il 15 novembre e tre giorni dopo a Firenze.

Guido De Leo