Basket Serie C. Mens Sana e Costone: vittorie e grande entusiasmo

Dopo la vittoria di sabato a Pontedera la Mens Sana ha riposato domenica e ieri sera, alla palestra di Colonna San Marco, ha ripreso la preparazione. Il prossimo impegno ufficiale sarà giovedì 2 novembre a Pisa contro i padroni di casa del Cus alle 21,15 per il turno infrasettimanale che coincide con la sesta giornata. La quinta del girone di andata, originariamente prevista per sabato 28 ottobre contro Agliana (dove militano gli ex Bacci e Lazzeri), è stata posticipata al 15 novembre alle 20,45 al PalaCorsoni o al PalaEstra nell’ipotesi in cui fosse agibile per le partite ufficiali in quella data. Per ovviare a 12 giorni senza gare ufficiali la società ha organizzato un test amichevole per giovedì alle 20 a Castelfiorentino, contro la locale formazione di serie B Interregionale. In vista della gara di Pisa e della successiva contro Carrara (sabato 4 novembre alle 20,30) coach Betti potrà contare su tutto il roster, considerando che Pannini a Pontedera ha dato ottimi segnali giocando i suoi primi minuti della stagione e che anche Brambilla, assenze sabato per un lutto familiare, tornerà presto nei ranghi.

C’è un bel clima anche in casa Vismederi Costone dopo la grande rimonta sull’Us Livorno di sabato sera al PalaOrlandi. Una gara che si era messa piuttosto male per Banchi (che rientrava dopo due gare ai box) e compagni finiti anche sotto di 21 punti nel finale del secondo quarto. Poi una eccezionale reazione, sia tecnica che di testa, ha permesso alla formazione di coach Tozzi di rientrare in gara con un grande sforzo e di spuntarla in un finale punto a punto grazie alle due triple di Radchenko e Zeneli. Prossimo impegno per il Costone domenica alle 18 in casa di Altopascio.

