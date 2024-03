Basket Serie C. Mens Sana in casa contro San Vincenzo . Toscano: "Partita importante per noi. Dobbiamo affrontarla nel modo giusto»

La ‘Note di Siena’ Mens Sana dopo aver staccato il pass matematico per i playoff vuole battete anche San Vincenzo per consolidare l’attuale secondo posto. Domani al PalaEstra arriveranno Camillo Bianchi e compagni (biglietteria aperta a partire dalle 17,15, diretta Starplane) che nella sfida di andata dettero molti grattacapi ai biancoverdi di Betti. A presentare la sfida l’assistente allenatore della Mens Sana Filippo Toscano (nella foto). "E’ una partita sicuramente importante per noi – le parole di uno dei due vice di coach Paolo Betti – ma mi aspetto che venga affrontata con l’obbiettivo di vincere senza però snaturarsi o farsi prendere dalla fretta". I due punti consentirebbero infatti di essere certi di una delle prime due piazze nel girone a otto della poule promozione. "Sappiamo bene che battere San Vincenzo ci permetterebbe di avere la certezza di giocare la semifinale play-off con il vantaggio del fattore campo ma non dobbiamo scendere sul parquet solo con questo pensiero ma con la consapevolezza che i nostri avversari sono una ottima squadra che già all’andata ci ha messo in grane difficoltà e dovremo cercare di trovare le chiavi giuste". Nel primo match, giocato in provincia di Livorno davanti a moltissimi senesi, a spuntarla furono Tognazzi e soci ma dopo una gara tiratissima. "All’andata vincemmo nel finale dopo 40 molto complicati ed equilibrati a parte la partenza di 12-0 da parte nostra. Servirà provare a partire forte con grande intensità. È stata una settimana positiva di allenamento dopo la vittoria su Sansepolcro, i ragazzi stanno rispondendo in maniera molto buona ai carichi di lavoro. La serata con Tomas Ress? E’ stata ricchissima di emozioni ma spero che anche domani i nostri tifosi possano essere numerosi come sempre lo sono stati quest’anno".

Guido De Leo