Basket serie C. Mens Sana Le Note di Siena stonano nel finale di gara3 con San Vincenzo

SVB SAN VINCENZO

67

NOTE DI SIENA MENS SANA

65

(25-15; 45-33; 58-52)

SAN VINCENZO: Bongini, Guerrieri 7, Bazzano 7, Persico 2, Cenerini ne, Giovani 6, Bertini 5, Bini, Mezzacapo 12, Battaglini ne, Bianchi 14, Zanassi 14. Allenatore Baroni

MENS SANA: Brambilla, Pannini 4, Iozzi 6, Giorgi ne, Marrucci 17, Figus ne, Puccioni 10, Sabia 2, Cucini 3, Savelli ne, Prosek 17, Tognazzi 6. Allenatore Betti

SAN VINCENZO – La Mens Sana cede sul finale in gara3 permettendo a San Vincenzo di rientrare nella serie allungandola almeno al quarto episodio, in programma mercoledì alle 21,15 sempre nella cittadina costiera. Come già accaduto nelle prime due partite della semifinale, l’avvio dei biancoverdi è stato rivedibile. I padroni di casa infatti a metà del primo quarto sono 15-11. Il +4 resta (19-15) con Betti che chiama time out. Nelll’ultimo minuto e trenta di primo parziale Bazzano piazza il +7. Il vantaggio lievita fino alla doppia cifra com cui si chiudono i primi 10 minuti. Nel secondo quarto San Vincenzo parte forte e aumenta ulteriormente il margine, 28-15 in un amen. La reazione di Pannini e compagni non riesce a rimettere più di tanto le cose appposto anche se Siena arriva a -8 prima di un nuovo breck dei padroni di casa, 32-22 con Guerrieri. Prosek accorcia, ma la doppia cifra tra le due squadre persiste (34-24 al 16’). Dopo 20 minuti la squadra di casa è avanti di 12 e la Mens Sana soffre oltremodo in difesa visti i 45 punti subiti. Nel terzo parziale gli attacchi biancoverdi steccano e la squadra di Baroni ne approfitta per controllare il punteggio. Poi, come avvenuto negli ‘episodi precedenti’ la ‘Note di Siena’ torna in partita. Prosek segna il -10 al 28’, seguito da Marrucci. Il ritorno a contatto (57-52) arriva con la bomba dello stesso Prosek. Sotto di sei la Mens Sama inizia il quarto conclusivo speranzosa anche perchè Tognazzi segna la bomba del 58 pari. Persico, ieri condizionato dai falli, riporta avanti i suoi: +4 immediato. La Mens Sana ha la forza di tornare ancora a -1. Il 64-63 persiste fino a 2 minuti dala sirena. San Vincenzo segna in contropiede, Puccioni risponde. L’1/2 dalla lunetta livornese permette alla Mens Sana di avere la palla della vittoria o almeno del pareggio ma Puccioni sulla sirena stavolta sbaglia.

Guido De Leo