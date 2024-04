Basket Serie C. Mens Sana, Marrucci guarda oltre l’ostacolo Sansepolcro: "San Vincenzo squadra tosta, speriamo nei nostri tifosi»

Prosegue la preparazione della ‘Note di Siena’ in vista dell’ultimo impegno della poule promozione di domenica alle 18 a Sansepolcro. Una gara inutile per entrambe le squadre ma che servirà alla formazione di Betti per allenarsi in vista dei play-off che partiranno domenica 21 al PalaEstra contro San Vincenzo. "Il derby è stato un bell’evento per la città – ha detto la guardia/ala della Mens Sana Daniele Marrucci (nella foto) a Toscana BWL -. Con tante persone al palazzetto. Vedere una cornice così mi ha dato una emozione incredibile, così come l’adrenalina che si crea ad avere dalla propria parte un pubblico del genere. Credo faccia bene a tutto il movimento toscano, come nel caso di Livorno. Ci dispiace della sconfitta ma sicuramente ci ha dato maggiore fiducia e consapevolezza rispetto all’andata".

Tra poco più di una settimana il margine di errore sarà molto basso. "Contro San Vincenzo giocheremo le prime due in casa, poi altre due in trasferta contro una squadra tosta che come noi non era partita per vincere ma ha fatto benissimo. Noi speriamo che il fattore campo ci aiuti, sicuramente avere la nostra gente per noi è importante. Sappiamo di essere fortunati. Obbiettivi? Adesso che siamo in ballo sicuramente non ci tireremo indietro. Lotteremo e faremo di tutto per provare a vincere. Il Costone – ha concluso Marrucci - è una squadra molto forte, uno stimolo poter lottare contro di loro. In generale la serie C quest’anno è stata più equilibrata e di un livello più alto rispetto al solito. Dal punto di vista personale sono contento, adesso però resto concentrato sul finale di stagione. Poi penseremo al futuro ma restare alla Mens Sana, per cui tifavo da bambino, sarebbe bellissimo. Vestire questa maglia – ammette - è il coronamento di un sogno".

Guido De Leo