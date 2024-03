Basket serie C. Mens Sana Prosek: "Contro Sansepolcro vogliamo arrivare carichi»

Dopo il primo ko della seconda fase, coinciso con il derby in casa del Costone, la Mens Sana è tornata ad allenarsi ieri pomeriggio in vista del match di sabato sera contro Sansepolcro. A parlare del momento della squadra il lungo Gianluca Prosek (foto), che al PalaOrlandi ha giocato pochi minuti in quanto non al meglio per un infortunio rimediato nel finale della gara contro Prato ma sulla via del recupero. "Sarà una partita difficile come ogni sfida della seconda fase – ha detto il numero 35 della ‘Note di Siena’ – vogliamo arrivarci carichi e tornare ad essere quelli che eravamo prima della partita persa contro il Costone".

Tante le cose che non hanno funzionato nella stracittadina. Ma al di là degli aspetti tecnici il primo tra tutti i gap è sembrato essere quello dell’energia. "Ce la metteremo tutta consapevoli che domenica scorsa è andata male: arrivavamo da due vittorie importanti ma molto faticose contro San Vincenzo e Prato. Per ottenerle abbiamo sprecato davvero tante energie e nel derby quelle energie ci sono mancate. Dopo due giorni liberi ci siamo riposati e adesso siamo motivatissimi per tornare in casa nostra e giocare una grande partita". Sabato ci sarà uno spettatore speciale per l’occasione, ovvero il capitano dell’ultima Mens Sana in A1, Tomas Ress. "Ci tengo a dire ai tutti quei tifosi che non ci hanno potuto seguire al Costone che sabato sera al PalaEstra abbiamo bisogno di loro per aiutarci. Ress? È una grande occasione per noi e sarà bellissimo conoscerlo come lo è stato con coach Marco Crespi poche settimana fa. Spero che i tifosi siano felici di rivedere un protagonista di quelle grandi stagioni della Mens Sana e mi auguro che ci sia tanta gente". Le condizioni di Andrea Iozzi, che si è infortunato nel finale di domenica, sono valutate quotidianamente dallo staff sanitario biancoverde. La speranza è quella di averlo almeno in panchina per poi valutarne un suo impiego a gara in corso.

Guido De Leo