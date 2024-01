Basket serie C. Mens Sana Puccioni e Iozzi infortunati, a rischio nel match con Pontedera

SIENA – Nella Mens Sana Basketball che questa sera riprende ad allenarsi in vista del ritorno in campo di mercoledì alle 20,45 in casa contro la Juve Pontedera c’è un po’ di preoccupazione per quanto riguarda l’infermeria. Alberto Puccioni, che si era infortunato alla caviglia sinistra nell’ultima uscita del 2023 a Livorno, resta infatti in forte dubbio visto che, nonostante il grande lavoro svolto dalla guardia ex Cecina e Montecatini anche durante le feste natalizie, le sue condizioni non sono ancora ottimali. La speranza di coach Paolo Betti è quella di recuperarlo almeno per portarlo a referto ed utilizzarlo in caso di necessità. Non se la passa molto meglio neanche Andrea Iozzi (nella foto) che sempre nella stessa partita in casa della Fides Livorno aveva rimediato una distorsione al ginocchio. Nelle ultime sedute di allenamento il numero 6 biancoverde ha tentato di recuperare ma come nel caso di Puccioni è probabile che le riserve sul loro utilizzo verranno sciolte nella giornata di mercoledì da parte dello staff medico biancoverde. Recuperare due pedine chiave dello scacchiere di Betti, anche solo per pochi minuti, sarebbe molto importante visto il tour de force a cui è chiamata la ‘Note di Siena’ da qui a fine mese. Pontedera mercoledì sera, Agliana domenica 14 (alle 18 in trasferta), Cus Pisa mercoledì 17 (di nuovo in casa alle 20,45) e Carrara il 21 (alle 18 in trasferta). Questo l’intenso mese di gennaio che attende Pannini e compagni prima del turno di riposo del 28. Quattro gare in cui sarà scritto molto riguardo alla possibilità da parte della Mens Sana di partecipare alla seconda fase del campionato che mette in palio le quattro piazze playoff. Giovedì intanto, passando al settore giovanile, la Under17 Eccellenza di coach Discepoli partirà alla volta di Praga per la seconda tappa della European Youth Basketball League.

Guido De Leo