Basket Serie C. Mens Sana, Puccioni sulla via del recupero: "In tanti mi aiutano, sensazioni positive»

Il 2023 di Alberto Puccioni (nella foto) è finito con l’infortunio di Livorno nell’ultimo match disputato dalla Mens Sana. L’anno che inizia domani per l’esterno arrivato da Cecina in estate dovrebbe invece coincidere con il rientro in campo visto che lo stesso Puccioni sta lavorando duramente per recuperare dal problema alla caviglia. "L’anno si è chiuso benissimo a livello di squadra – ha detto il numero 17 dopo la seduta individuale mattutina al PalaEstra – perché siamo arrivati dalla sosta da primi in classifica. Per il nuovo anno spero di continuare a migliorare. Io lavoro in palestra tutti i giorni con i fisioterapisti per recuperare il prima possibile e dare una mano ai compagni". Lo staff medico, atletico e fisioterapico sta infatti facendo il massimo per consegnare a coach Paolo Betti il roster al completo per il ritorno sul parquet di mercoledì 10 gennaio alle 20,45 contro la Juve Pontedera. "Mi sento circondato da gente che mi sta aiutando a tornare il prima possibile per cui le sensazioni sono davvero molto positive – ha proseguito Puccioni -. Mi piace stare in palestra sia la mattina che la sera e lavorare per recuperare la migliore condizione possibile". Ma il pensiero della guardia è rivolto al futuro e non si ferma ai prossimo 40 minuti. "Come ha detto il direttore generale Riccardo Caliani pochi giorni fa dobbiamo essere capaci di sognare in grande. Sono convinto che se lo facciamo tutti insieme ci regaleremo delle gioie ma dovremo essere bravi a continuare a lavorare come stiamo facendo da inizio stagione. A livello personale – conclude Puccioni - spero di poter migliorare e dare ancora di più il mio contributo alla squadra".

Guido De Leo