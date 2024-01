Basket Serie C, mercoledì turno infrasettimanale. Cmc alla ripartenza con un solo obiettivo: tentare la rimonta Il Cmc Carrarese riprende il campionato di basket dopo la pausa natalizia. Obiettivo: invertire un trend negativo e qualificarsi per i playoff di serie B, garantendosi la permanenza nella C per la prossima stagione. 14 punti a disposizione, ma l'obiettivo sembra improbo.