Basket Serie C. Mi Games è ultima. La Galvi esige due punti

Un campionato sulle montagne russe fin qui quello della Galvi Lissone che stasera alle 21 al PalaFarè anticipa la quarta di ritorno (in programma, da calendario, nel weekend dell’Epifania) ricevendo Mi Games Milano. Un impegno sulla carta assai morbido visto che gli avversari di turno vantano un record di 11 perse e appena due vinte che li posiziona in ultima posizione in coabitazione con Villasanta. All’andata la squadra di Sebastiano Fumagalli vinse 103-59 ed è reduce dal successo interno 99-84 contro Seriana con sei uomini in doppia cifra (dopo l’inopinato stop contro Pall. Milano). Due punti che permettono ai brianzoli di mantenersi saldamente in seconda posizione alle spalle dell’imprendibile Romano di Lombardia.

Intanto l’Apl è stata inserita nell’Archivio Storico delle Società Lombarde di Basket di cui fanno parte quei club che hanno raggiunto il traguardo di 50 anni di affiliazione.

Sempre in serie C mercoledì sera si è giocato invece il posticipo della terza di ritorno con il successo interno della Pol. Varedo 81-73 contro Cusano; top scorer Magugliani a quota 18.

Ro.San.