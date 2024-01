Basket serie c. Montecchio, brutto ko. Esulta il Magik Parma

MONTECCHIO

87

MAGIK PARMA

92

CLEVERTECH ARENA MONTECCHIO: Mursa 9, Ruggieri ne, Sinisi 9, Sieiro Perez 7, Di Noia 24, Guidi 2, Paterlini 13, Ramenghi 3, Vaccari ne, Vezzoli 8, Germani 12, Bertoletti ne. All. Cavalieri.

MAGIK BASKET PARMA: Fornari ne, Pedron 7, Kapllanaj, Malinverni ne, Boffelli 12, Gorreri 16, Montanari 11, Otero 19, Tognato 20, Sangermano 2, Ferrari 5, Lasagni ne. All. Olivieri.

Arbitri: Calabrese e Pezzoli di Bologna. Parziali: 21-29, 53-41, 73-67.

Non riesce a trovare continuità la Clevertech Montecchio (6), sconfitta in casa dal Magik Parma (6) e raggiunta dai parmensi in classifica. La squadra di Cavalieri sembra saldamente al comando a metà gara, quando ha già messo a segno 53 punti, per poi farsi rimontare nella ripresa dove concede troppo in difesa, rendendo vana la prova da 24 punti di Di Noia, top scorer della quinta giornata di ritorno.