Basket Serie C. Montecchio con l’ultima. Correggio a Molinella

Secondo match interno consecutivo per la Clevertech Montecchio (6), in campo alle 20 al PalaEnza nella seconda giornata di ritorno della poule salvezza di Serie C. Reduci dallo stop con la capolista Santarcangelo, Germani e compagni affrontano il fanalino Scuola Basket Ferrara (0), che sembra destinato alla retrocessione avendo 4 lunghezze da recuperare sul quarto posto, che garantirebbe l’accesso ai playout: un’occasione importante, per i padroni di casa, per ritrovare il sorriso e mantenere la seconda piazza in classifica, ponendo le basi per un finale di stagione in gestione. Trasferta a Molinella (8), alle 21, per la Pallacanestro Correggio (4), reduce dalla vittoria infrasettimanale nel posticipo con San Lazzaro: i giallo-neri se la vedranno con la capolista del loro girone, ancora imbattuta in questa seconda fase, e sanno di dover gettare il cuore oltre l’ostacolo perché la lotta salvezza, in questo caso, è ancora tutta da decifrare. Nelle fila felsinee attenzione all’esperto Agusto, ex Bmr, atleta da 12,5 punti a partita. Domani alle 17 il posticipo tra E80 Group Castelnovo Monti (6) e Lugo (6).