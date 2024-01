Basket serie c. Montecchio sbanca Novellara

NOVELLARA

76

MONTECCHIO

96

PALLACANESTRO NOVELLARA: Ferrari 4, Frediani 8, Morini 13, Folloni 10, Rinaldi 15, Bagni 3, Franzoni 8, Lucchini ne, Iannelli, Riccò 9, Doddi 3, Bovio 3. All. Boni.

CLEVERTECH ARENA MONTECCHIO: Mursa 6, Ruggieri ne, Sinisi 6, Sieiro 14, Di Noia 14, Bartoli, Guidi 4, Paterlini 10, Ramenghi 12, Vaccari, Vezzoli 16, Germani 14. All. Cavalieri.

Arbitri: Ronda di Piacenza e Bertolini di Reggio Emilia

Parziali: 22-28, 40-51, 58-74.

Il posticipo in salsa reggiana della 5ª di ritorno è appannaggio di Montecchio (6), che abbandona l’ultima piazza regolando Novellara (6) e agganciandola in classifica. Gli uomini di Cavalieri giocano un’ottima prova collettiva, come dimostrano i 6 atleti in doppia cifra, riuscendo a far breccia, soprattutto nella ripresa, nella retroguardia dei locali cui non bastano i 15 punti di Rinaldi.