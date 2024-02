Basket serie c. Montecchio senza problemi con Modena

MONTECCHIO

80

MODENA

65

MONTECCHIO: Mursa 2, Ruggieri ne, Sinisi 5, Sieiro Perez 16, Di Noia 17, Bartoli ne, Guidi 6, Paterlini 8, Ramenghi 10, Vaccari 2, Vezzoli 8, Germani 6. All. Cavalieri.

MO.BA MODENA: Reale ne, Proli, Twum 5, Mingotti 4, Casu 23, Saccone 6, Mantovani 8, Nasuti 8, Taddei 7, Covolo 2, Ezedize 2. All. Coppeta.

Arbitri: Politi di Re e Baraldi di Mo.

Parziali: 26-21, 47-35, 63-52.

Successo casalingo per la Clevertech Montecchio (10), che coglie la quinta vittoria stagionale superando in casa un Mo.Ba Modena (14) cui non bastano i 23 punti dell’ex Casu.

Nel primo tempo la squadra di Cavalieri, in deciso crescendo di condizione, segna 47 punti e si sipiana la strada per una seconda parte in controllo, con Sieiro e Di Noia sugli scudi.