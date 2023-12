Basket serie C. Niente da fare per Santarcangelo. San Marino di forza a Foligno

Niente da fare per la Dulca Santarcangelo in questa prima giornata di ritorno del girone B di Serie C. I ragazzi di coach Serra, che ritrovano Rivali (nella foto) e Saltykov a pieno regime ma sono senza Conti e Mulazzani, giocano 30 minuti eccellenti contro la prima della classe, Medicina, arrivando al 30’ su un eccellente 69-55. Poi si spegne letteralmente la luce, con gli Angles a subire un parziale di 9-26 e a perdere 78-81. La tripla di Benzi nell’ultimo minuto arriva dopo la sirena dei 24’’, con Medicina a fare 22 ai liberi per il +3 e con i clementini a mancare poi la preghiera finale da metà campo.

Il tabellino di Santarcangelo: Bonfè, Baschetti, Macaru 2, Benzi 8, Rivali 17, Rossi 7, Bedetti 16, Mari, Abba 8, Sirri, Lombardi 4, Saltykov 16. All.: Serra.

Ora per la Dulca il turno di riposo di campionato e poi le vacanze. Prossimo appuntamento quello del 13 gennaio a Castel Guelfo.

Vincono invece i Titans in uno dei match clou della 15ª giornata d’andata della C umbro-marchigiana. A Foligno, tra due squadre a pari punti, finisce 62-71, con la squadra di Millina molto brava a concretizzare il lavoro di squadra in un finale in cui è salita decisamente di tono la difesa.

Senza Frigoli e Felici, i biancazzurri restano in equilibrio per tutto il primo tempo, provano lo sprint nel terzo quarto e nel finale restano sempre attorno alla doppia cifra di margine con Pesaresi e Gamberini mvp. San Marino tornerà in campo venerdì a Porto Sant’Elpidio per l’ultimo match del 2023.

Il tabellino di San Marino: Borello 3, Gamberini 25, Macina 5, Fusco, Pagliarani, Dini 11, Pesaresi 24, Monticelli 3, Gasperoni, Zavoli. All.: Millina.