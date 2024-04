Basket serie c. Novellara prova ad accelerare

Posticipo domenicale per la Pallacanestro Novellara (4), in campo alle 17,30 a Guastalla nella quinta e ultima giornata d’andata della poule playout di Serie C. Al cospetto di Geremia Rinaldi (foto) arriva Lugo (2), reduce dal turno di riposo e attualmente penultima nel girone: un’occasione ghiotta da non farsi sfuggire per gli uomini di Boni, reduci da 2 vittorie di fila tra cui il netto successo esterno di Modena, per allontanarsi dalla zona calda (ricordiamo che l’ultima retrocede direttamente in DR1, mentre la penultima gioca gli spareggi) e provare a garantirsi una seconda parte di competizione in gestione. Nelle fila romagnole i pericoli maggiori arrivano dal perimetro, dove il 32enne Ravaioli (17,2 punti ad allacciata di scarpe) ed il più giovane Goi (16,1) sono atleti da non perdere di vista.

DR1. In Divisione Regionale 1 vittoria preziosa in chiave salvezza per il Basketreggio (18), che ritrova il sorriso grazie al 90-74 interno sulla Benedetto Cento (18), che vale l’aggancio in classifica e il 2-0 negli scontri diretti con gli estensi; non si è giocata Reggiolo (26)-Nubilaria (8) per la rottura di un canestro nel riscaldamento. Oggi alle 18 il posticipo è tra Vignola (36) e Icare Cavriago (16).