Basket Serie C. Novellara ride: è salvezza!. Correggio oggi si gioca tutto

La Pallacanestro Novellara conquista la matematica salvezza in Serie C aggiudicandosi le due gare del triangolare salvezza disputate a Savignano sul Panaro. La formazione di Boni ha la meglio nel primo match sui "cugini" di Correggio, al termine di 40’ in altalena: i bianco-rossi partono fortissimo e toccano anche il +18, ma gli avversari reagiscono e riescono a piazzare il sorpasso con Luca Guardasoni, il migliore dei suoi, che mette a bersaglio il 66-67.

A decidere, tuttavia, è il canestro di uno dei "veterani" novellaresi, Rinaldi, che regala la vittoria ai suoi.

Ha il medesimo andamento la seconda sfida, quella coi bolognesi del CVD Casalecchio: anche in questo caso Novellara parte col piede sull’acceleratore (7-0, con Riccò sugli scudi) e sembra poter gestire il punteggio in assoluta tranquillità, come dimostra il "doppiaggio" a metà gara sul 36-18. Tutto facile anche nel terzo periodo, prima della rimonta avversaria, che vede il punteggio tornare in equilibrio al 39’, quando il tabellone recita 61-56 grazie alla tripla di Ramzani, ma il tentativo felsineo sfuma nel finale.

Oggi alle 18,30 tocca a Correggio affrontare il CVD Casalecchio, in una sfida senza ritorno: chi vince sul parquet modenese potrà festeggiare la permanenza in categoria, chi perde scenderà in Divisione Regionale 1.

NOVELLARA 68

CORREGGIO 67

NOVELLARA: Ferrari 3, Frediani 12, Morini Mar., Folloni 9, Rinaldi 11, Franzoni 15, Morini Mat., Spaggiari ne, Iannelli, Riccò 8, Doddi 8, Bovio 2. All. Boni. CORREGGIO: Messori 7, De Toni, Manicardi ne, Morgotti 6, Butkevicius ne, Pini 11, Guardasoni L. 18, Spallanzani ne, Iori 4, Guardasoni M. 4, Scaravelli ne, Lavacchielli 17. All. Pantaleo.

Arbitri: Zuffa di Bologna e Maffezzoli di Reggio Emilia

Parziali: 27-11, 38-30, 57-46.

CVD CASALECCHIO 56

NOVELLARA 61

CASALECCHIO: Folli 12, Montanari 4, Sciarabba ne, Tabellini 10, Presti, Biasco 4, Fuzzi 7, Tognazzi, Ramzani 8, Albertini 8, Lelli 4, Rocca 2. All. Folesani. NOVELLARA: Ferrari 14, Frediani 7, Morini Mar. 5, Folloni 7, Rinaldi 2, Franzoni 5, Morini Mat. ne, Spaggiari ne, Iannelli 2, Riccò 12, Doddi 5, Bovio 2. All. Boni.

Arbitri: Indrizzi di Modena e Puliti di Ravenna.

Parziali: 7-15, 18-36, 36-52.