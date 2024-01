Basket serie c. Novellara sconfitto a Zola Predosa

FRANCESCO FRANCIA

78

NOVELLARA

65

ZOLA PREDOSA: Chiusolo, De Ruvo 8, Degregori 4, Bavieri 6, Tosini 14, Bianchini 5, Oyeh 5, Forino, Vivarelli 5, Balducci 16, Bettini, Almeoni 15. All. Mondini.

PALLACANESTRO NOVELLARA: Ferrari 3, Frediani 3, Morini 8, Folloni 12, Rinaldi 11, Bagni, Franzoni 4, Lucchini 1, Iannelli 2, Riccò 16, Doddi ne, Bovio 5. All. Boni.

Arbitri: Meli e Rusticali di Forlì.

Parziali: 19-14, 43-28, 61-48.

Niente da fare per la Pallacanestro Novellara (6) sul campo della Francesco Francia (20). A Zola Predosa gli uomini di Boni vanno sotto nel corso del secondo quarto contro i padroni di casa, nuova seconda forza del girone insieme a Castelnovo Monti, e non riescono a rientrare a contatto. In assenza di Doddi, in panchina solo per onor di firma, l’ultimo ad arrendersi è Riccò, uno dei 3 novellaresi in doppia cifra.