Basket serie c. Novellara trova la vittoria dopo 6 turni Pallacanestro Novellara vince a Guastalla contro Magik Parma, con 5 giocatori in doppia cifra. La partita è stata sempre in controllo dei padroni di casa, che hanno toccato anche le 20 lunghezze di vantaggio. Una vittoria che mancava da 6 turni.