Basket serie c. Novellara vince e lascia l’ultimo posto

NOVELLARA

73

CVD CASALECCHIO

66

PALLACANESTRO NOVELLARA: Ferrari 5, Frediani 4, Morini 5, Folloni 18, Rinaldi 3, Bagni 3, Franzoni 4, Lucchini ne, Iannelli ne, Riccò 12, Doddi 2, Bovio 17. All. Boni.

CVD BASKET CLUB CASALECCHIO: Folli 8, Montanari 2, Sciarabba 4, Tabellini 13, Presti 6, Biasco 8, Fuzzi 1, Tognazzi, Ramzani 11, Albertini 4, Lelli 8, Rocca. All. Folesani.

Arbitri: De Santis e Baraldi di Modena. Parziali: 25-16, 34-26, 53-41.

Successo casalingo per la Pallacanestro Novellara (8), che abbandona l’ultimo posto della graduatoria regolando in casa un CVD Casalecchio (16) in flessione. Trascinati dai canestri di Folloni e Bovio, gli uomini di Boni guidano praticamente per tutto l’incontro, coi bolognesi che provano troppo tardi ad avvicinarsi.