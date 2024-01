Basket Serie C: oggi Scandiano gioca in casa della Bmr. A Correggio arriva Montecchio, in palio punti pesantissimi per la salvezza. Un altro derby sulla strada della capolista La capolista Emil Gas Scandiano affronta la Bmr Basket 2000 in un altro derby. Nonostante i favori del pronostico per gli ospiti, la partita promette emozioni. La Pallacanestro Correggio cerca di interrompere una serie negativa contro la Clevertech Montecchio. Il Nubilaria gioca in trasferta contro il Basket Voltone.