Basket serie C. Olimpia ko con i Tigers: resta ultima in classifica

Tigers Romagna

88

Olimpia Castello

75

TIGERS ROMAGNA: Mikulic 14, Sacchi 3, Signorini 13, Digno 6, Volpe 13, Tonello 2, Mazzotti 2, Ciadini ne, Komolov ne, Vitale 35. All. Gresta.

OLIMPIA CASTELLO: Masrè, Costantini 18, Ferdeghini ne, Grotti 7, Gianninoni 6, Salsini 4, Dieng 13, Adeola 8, Galletti 3, Zanetti, Torri ne, Zhytaryuk 16. All. Giordani.

Arbitri: Di Mauro e Zaniboni.

Note: parziali 22-22; 42-37; 66-50.

CERVIA (Ravenna)

Passo indietro per la Vifermeca Olimpia Castello di coach Lupo Giordani, che nell’atteso esame-salvezza contro i Tigers Romagna lasciano 2 punti pesanti sul parquet di Cervia e restano invischiati all’ultimo posto del girone C di Interregionale in compagnia di Cernusco.

Per i nerazzurri, ancora privi del rientrante Mattia Ferdeghini, è il secondo ko consecutivo dopo quello di Ferrara, risultato che porta il rendiconto a 2-7 con ancora due giornate da giocare prima del giro di boa: Pizzighettone e Cernusco le prossime sfide.

"Fa male al morale – commenta il presidente Massimo Ramini –. È stata una brutta sconfitta, affrontata senza seguire il piano partita e contro una squadra a ritmi bassi: credo sia stata la partita più brutta dell’anno. Ma ora serve rialzarsi".

Al di là dei demeriti della squadra arriva una frecciatina a chi la gara l’ha condotta. "Lo dico con la tranquillità che mi compete, e dopo anni di silenzio in merito, ma è stato un arbitraggio insufficiente: il primo arbitro al di là di come ha condotto la gara, parlava e rideva col pubblico, che è un atteggiamento sbagliato a questi livelli. Purtroppo per noi -conclude Ramini- siamo caduti in quella ragnatela e abbiamo protestato più del dovuto".

Le altre gare: Cernusco-Milano 61-71, Fidenza-Cremona 74-85, Sangiorgese-Ferrara 69-54, Nerviano-Bologna 2016 78-67, Pizzighettone-Piadena 76-67.

La classifica: Sangiorgese 14; Pizzighettone, Fidenza e Bologna 2016 12; Ferrara e Piadena 10; Nerviano, Milano e Cremona 8; Tigers Romagna 6; Olimpia Castello e Cernusco 4.

Giacomo Gelati