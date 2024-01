Basket serie C, ore 18. Baskérs, è una sfida per i playoff

Se è vero che i campionati non si decidono in una partita, ci sono però partite che valgono più di altre: stasera alle 18 i Baskérs attendono la Pallacanestro Molinella per una partita che mette in palio punti di platino per la corsa playoff. Dopo i risultati dell’ultimo turno, che ha registrato la vittoria di Brighi e compagni sulla Cmp Global per 73-61, nonché l’imprevista sconfitta dei molinellesi per 70-68 sul campo della Fortitudo, ora i Baskérs si trovano a +4 sui bolognesi, seppur con una gara in più: un successo nella sfida di stasera dilaterebbe ulteriormente il vantaggio, tanto più in caso di vittoria con scarto superiore ai 7 punti, che ribalterebbe la differenza canestri dopo il 58-51 dell’andata.

Consolidare la terza piazza, l’ultima che vale la post season, sarebbe importante, ma non sarà facile contro una formazione attrezzata, che può contare su giocatori di esperienza come il lungo Agusto e il play Seravalli, poi Tognon (quasi 13 a gara), il lungo Trinca, il giovane Cavicchi e il riminese Nicola Bianchi. Servirà una prova maiuscola ai Baskérs per conquistare un’altra pesante vittoria, ma le motivazioni di certo non mancano ai ragazzi allenati da coach Tumidei.