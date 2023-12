Basket serie C. Ottava sconfitta di fila. Scuola Basket ancora ko

Arriva l’ottava sconfitta consecutiva per la Scuola Basket Ferrara di coach Fels, che a Molinella non riesce a sbloccarsi e lascia strada ai padroni di casa (74-63). Una partita nel complesso equilibrata, quella tra i bianconeri e la squadra degli "ex" Duegi Agusto e Seravalli, che ha visto però i felsinei quasi sempre avanti nel punteggio. Nel primo tempo, però, la Scuola Basket era tornata anche sul -2, prima di incappare in un paio di errori castigati prontamente da Molinella, capace di andare all’intervallo lungo con un vantaggio comodo. Nella ripresa Sbf non dà mai l’impressione di poter mettere il naso avanti, e i padroni di casa - pur non esprimendo una pallacanestro mozzafiato - vincono meritatamente. Continua la crisi per i ragazzi ferraresi, che nel prossimo turno incontreranno la penultima in classifica Sg Fortitudo.