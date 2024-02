Basket Serie C: per evitare la retrocessione. Cmc: seconda fase contro Altopascio,. Prato e Valdisieve

Adesso è ufficiale. La Federazione regionale ha pubblicato il calendario della seconda fase della serie C, chiamata di qualificazione, quella da cui usciranno i nomi delle quattro squadre che resteranno nella categoria, e quelli delle otto che retrocederanno in Divisone regionale 1. E, come preannunciato nei giorni scorsi, il Cmc è stato inserito nel girone E dove incontrerà le squadre provenienti dal girone A della prima fase (Valdisieve, Prato e Altopascio) con le quali giocherà gare di andata e ritorno. Nello stesso girone ci sono anche Pontedera, Don Bosco Livorno e Synergy Valdarno, provenienti dallo stesso girone dei carraresi e che non si incontreranno nuovamente. Per Lorenzo De Angeli (nella foto) e compagni esordio il 3 marzo in casa contro Altopascio, quindi ancora in casa con Prato e a seguire a Valdisieve il 17 marzo. La settimana successiva inizierà il girone di ritorno che finirà il 14 aprile. In virtù del regolamento, che per ciascuna squadra prevede di portare in dote i punti conquistati nella prima fase contro le formazioni del proprio girone confluite nella qualificazione, i biancocelesti partono da quota 4 punti.

Questa la classifica di partenza: Don Bosco Livorno e Pontedera 8; Valdisieve, Altopascio, Prato, Cm Carrara e Valdarno 4.

ma.mu.