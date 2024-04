Basket Serie C Play-off Gara 1. Il Costone comincia al PalaOrlandi sfidando Agliana. Carica Riccardini: "Vogliamo arrivare fino in fondo»

Iniziano i playoff e alle 18 il Costone attende al PalaOrlandi Agliana per gara-1 delle semifinali. La serie mette di fronte la prima contro la quarta ma, nonostante i favori del pronostico, il Costone deve stare attento. "Adesso viene il bello, siamo arrivati alle partite che contano davvero". Inizia così la presentazione della partita di Riccardo Riccardini (nella foto), viceallenatore gialloverde. "Sappiamo di esserci meritati di essere qui – prosegue –, siamo contentissimi di quello che abbiamo costruito e non vediamo l’ora di scendere in campo. Sappiamo anche che ora ripartiamo da zero e che dobbiamo affrontare una serie contro una squadra forte, che gioca un ottimo basket e che ha dimostrato di saperci mettere in difficoltà. In una serie playoff, la prima partita è sempre quella più delicata – aggiunge Riccardo Riccardini –. Noi arriviamo a questo turno consapevoli che vogliamo andare fino in fondo e che abbiamo le carte in regola per farlo. Questo formato, inoltre, ti mette davanti alle difficoltà che comporta giocare ogni tre giorni, un fattore che alza ulteriormente l’asticella. Mi aspetto una grande risposta anche dal pubblico – conclude Riccardini –. Abbiamo visto l’entusiasmo crescere progressivamente intorno a noi e, anche per questo ostacolo, avremo bisogno del massimo supporto da parte del pubblico. A questo proposito, voglio ringraziare la società che ha deciso di regalare l’ingresso per questi match. Uno sforzo importante, portato avanti di pari passo alla beneficenza, che vogliamo ricompensare con una super prestazione". "Per quello che ha fatto fino ad ora, il Costone ha dimostrato di essere la squadra più forte". Così invece, sul versante opposto, ha presentato il match il coach di Agliana, Giulio Gambassi. "Il Costone è composto da giocatori di livello assoluto ed è molto ben allenato. Sarà difficile, ma i ragazzi sono pronti alla sfida. Sembrava impossibile raggiungere i primi quattro posti durante la prima fase e adesso siamo qua. Dovremo approcciarla con la giusta faccia tosta e la giusta attenzione. Consapevoli dei nostri mezzi e della nostra forza. Ci siamo e ci dobbiamo provare fino all’ultima sirena con le unghie e con i denti". Cavasin e Profeti gli arbitri dell’incontro.

AF