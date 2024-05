Basket serie c playoff. Scandiano ko: sfuma il sogno promozione

EMIL GAS SCANDIANO

67

BASKERS FORLIMPOPOLI

76

EMIL GAS SCANDIANO: Imovilli ne, Maione ne, Fikri 6, Costoli, Astolfi 12, Fontanili 5, Bertolini ne, Levinskis 6, Brevini, Riccò 11, Vecchi 6, Caiti 21. All. Spaggiari.

BASKERS FORLIMPOPOLI: Della Chiesa ne, Benedetti 3, Brighi A. 19, Ruscelli 5, Rossi, Grassi 3, Brighi L. 13, Lazzari ne, Bracci 9, Dell’Omo 17, Farabegoli 6, Palazzi ne. All. Tumidei.

Arbitri: Saraceni e Guizzardi di Bologna.

Parziali: 19-15, 27-31, 45-58.

Sfuma ad un passo dal traguardo il sogno dell’Emil Gas Scandiano di raggiungere la Bmr Basket 2000 nella finale promozione. Al PalaRegnani la bella va a Forlimpopoli, che allunga nel terzo periodo e resiste al tentativo di rientro dei bianco-blu, cui non bastano i 21 punti di Caiti. Per gli uomini di Spaggiari, comunque, la stagione è stata al di sopra delle aspettative, con primo posto sia in regular season che nella poule playoff.