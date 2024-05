Basket serie c playout. Correggio va kappao. Salvarsi sarà più dura

GUELFO BASKET

79

CORREGGIO

73

CASTEL GUELFO: Flan 9, Torreggiani 17, Ghini, Franchini 0, Frassineti ne, Savino 7, Bergami 11, Musolesi 6, Naldi 7, Degli Esposti Castori 17, Santini 5, Rubbi ne. All. Agresti.

CORREGGIO: Messori 9, De Toni, Manicardi ne, Morgotti 7, Sutera 3, Pini 10, Guardasini L. 8, Spallanzani ne, Iori 5, Guardasoni M. 22, Lavacchielli 9. All. Pantaleo.

Arbitri: Vaccarella di Bo e Rusticali di Fo

Parziali: 15-16, 30-34, 51-46.

Stop esterno per Correggio (6), sconfitta da un Castel Guelfo (8) in gran forma, visto che il successo arrivato con i gialloneri è il terzo di fila. La squadra di Papaleo, con Matteo Guardasoni in gran spolvero, comanda nel primo tempo, ma nella ripresa sono i canestri di Torreggiani e Degli Esposti a fare la differenza. Correggio chiuderà il girone al quarto posto e dovrà giocare lo spareggio a 3 per salvarsi.