Basket serie c. Quarta vittoria di fila per Correggio

CORREGGIO

87

MODENA

66

MODENA: Reale 21, Proli ne, Twum 4, Obitso 19, Mingotti 2, Casu 6, Malagoli, Saccone 12, Mantovani, Nasuti, Taddei 2, Ezedize. All. Coppeta.

CORREGGIO: Messori 11, De Toni, Spallanzani ne, Morgotti 10, Sutera 8, Pini 11, Guardasoni L. 21, Manicardi ne, Iori 10, Guardasoni M. 2, Lavacchielli 14. All. Pantaleo.

Arbitri: Salatti e Fontanili di Parma.

Parziali: 8-29, 22-54, 40-67.

Quarta vittoria di fila per la Pallacanestro Correggio (18), che certifica l’ottimo momento di forma imponendosi sul parquet di un Mo.Ba Modena (14) in crisi nera, come dimostrato le 6 sconfitte consecutive. Gli ospiti, dopo aver segnato 29 punti nel primo quarto, sono subito in controllo, e gestiscono senza problemi la contesa nei restanti 30’.