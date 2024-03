Basket Serie C: qui gialloversi. Il Costone non fallisce mai gli appuntamenti importanti. Brilla la stella di Nasello, giocatore di categoria superiore

Tre su tre in poule promozione con un derby vinto d’autorità e in maniera assoluta. Il Costone non sa fallire negli appuntamenti che contano e, contro la Mens Sana, ha messo in mostra un potenziale pauroso che lo conferma, a ragione, come il grande favorito per la vittoria del campionato. Specie in questa fase del campionato dove, per effetto della vittoria nella stracittadina, ha raggiunto e superato in vetta proprio la Mens Sana. Un risultato che certifica ancora una volta tutta la forza di questo Costone, squadra forte e che gioca molto bene, non solo in attacco ma anche e soprattutto in difesa. Lo dimostrano gli appena 41 punti concessi alla Note di Siena, miglior attacco del campionato con oltre 80 di media a partita: numeri inequivocabili per descrivere la stupenda prestazione difensiva del Vismederi, con ogni suo effettivo bravo a togliere i riferimenti e a spegnere la luce all’attacco mensanino. Brilla la stella di Ferdinando Nasello, giocatore che si è dimostrato ancora una volta di una categoria superiore, autore di 20 punti nel derby e trascinatore per i suoi come spesso gli succede in stagione. Ma spiccano anche le prestazioni di Banchi, Banchero (che da limitato Toganzzi), Bruttini (molto intenso su Puccioni), Ondo Mengue e chiunque sia sceso in campo con la canotta gialloverde. Insomma, quella nel derby è stata una vittoria corale di tutta la squadra di Tozzi. In classifica, alle spalle di Costone e Mens Sana, entrambe a 14 punti, c’è San Vincenzo, a quota 10, che sabato ha battuto Sancat 83-71. Seguono a 8 punti Agliana, vittoriosa sul parquet di Sansepolcro 84-77, e Pino Firenze che ha vinto 82-77 sul campo di una sempre più deludente Prato, sulla carta squadra forte tanto quanto il Costone ma ancora a secco di vittorie in poule promozione. E c’è proprio Pino Firenze sul cammino del Costone che sarà ospite al PalaCoverciano sabato prossimo alle 18,30.

AF