Basket Serie C regionale. Arriva la Mens Sana. Cmc senza pressione: "Ce la giochiamo»

"Giocheremo con tranquillità, sapendo che questi punti non sono importanti per la seconda fase, e questo ci darà una mano". Così Michele Bertieri (nella foto), coach del Cmc che oggi (palazzetto di Avenza, ore 18, porte scorrevoli) ospita la Mens Sana Siena (88-68 all’andata) per la settima di ritorno della prima fase del campionato regionale di serie C. "Loro sono i favoriti per il salto di categoria, la squadra più attrezzata, noi non abbiamo niente da perdere e quindi ne verrà fuori una partita interessante". I numeri lasciano poche speranze ai biancocelesti: ottavi a 10 punti (5 vittorie e 10 sconfitte), mentre i senesi sono primi a 26 punti (13 vittorie e 3 sconfitte). E poiché il Pontedera ha perso anche nel turno infrasettimanale, il quarto posto resta a otto punti (a quota 18), ma le giornate a disposizione per una rimonta diminuiscono sempre più. Hanno perso Pisa e Valdarno, ma ha vinto Monsummano che aggancia il gruppetto di coda. E della gara di Pisa di domenica scorsa, dove il Cmc è tornato al successo, parla Bertieri: "è stata una bella vittoria, in settimana avevamo lavorato bene e lo stiamo facendo già in vista della seconda fase. A Pisa ha funzionato tutto: l’intensità difensiva e le ripartenze, abbiamo sfruttato il gioco sotto canestro, approfittando di qualche centimetro in più, visto che loro non hanno lunghi di ruolo".

ma.mu.