Basket Serie C regionale. Cmc battuto ancora. A Pontedera non basta un super Tedeschi

PONTEDERA

83

CM CARRARA

70

PONTEDERA: Ferrati, Regoli 20, Fiore 3, Maltomini G. 19, Maltomini A. 8, Lemmi 9, Raugi 4, Granchi 8, Minteh 12 (Onwuta, Lucchesi e Doveri n.e.). All. Parcesepe.

CM CARRARA: Russo 10, Suriano 2, Sequani 10, Fiaschi, Mancini 6, Tedeschi 30, Melegari, Pipolo 10, Nannetti 2 (De Angeli e Torre n.e.). All. Bertieri.

Arbitri: Barbanti di Livorno e Volpi di Cecina.

Parziali: 18-19, 38-33; 61-46.

PONTEDERA – Non si ferma la caduta libera del Cmc che nella insidiosa trasferta di Pontedera, valida per la terza di ritorno della C regionale, non tradisce il pronostico e chiude perdendo di 13 punti. Nonostante uno stellare Donato Tedeschi (nella foto) e nonostante altri tre giocatori in doppia cifra, i biancocelesti non riescono a bloccare l’emorragia di risultati che dura da 5 giornate (l’ultimo successo risale al 18 novembre). Eppure la partita non era iniziata male e il primo quarto era filato via sull’equilibrio con gli apuanti avanti di 1 un punto. A metà gara i pisani sono a +5 (parziale secondo tempino 20-14) ma i carraresi sono sempre in partita. Il peggio arriva al rientro quando i locali prendono il largo con un break di 23-13 e chiudono a +15 il terzo tempino. La quarta frazione è più equilibrata (parziale 22-24) ma Carrara non ha lucidità e forza per recuperare il pesante ritardo.

ma.mu.