Basket Serie C regionale. Cmc, campionato da dimenticare. In caduta dall’autunno

L’ultima sirena di gara-4 della prima fase dei playout di serie C ha sancito la fine di una speranza ma anche di un incubo e forse per il Cmc è stata anche un po’ una liberazione. Una speranza di salvezza tenuta accesa dall’aritmetica più che dai risultati. Un incubo che era iniziato a novembre quando la squadra si era smarrita. Se fino a quel momento (ottava di andata) i biancocelesti avevano raccolto 4 vittorie e altrettante sconfitte, e potevano legittimamente aspirare alla quarta posizione, da fine novembre hanno conquistato solo 2 vittorie in 12 gare (infilando un filotto di 6 sconfitte consecutive), risultati che hanno ridimensionato ogni velleità, precipitando la squadra al nono posto, a pari punti ma davanti al Cus Pisa che poi li spingerà in Divisione regionale 1. E non è andata meglio nella seconda fase dove in 6 gare è arrivata solo 1 vittoria. Inevitabili i playout iniziati male (0-2), poi una reazione di orgoglio (1-2) prima dello schianto finale in casa in gara-4 (–31). Nella fase regolare il Cmc ha chiuso a quota 12 (6 vittorie e 14 sconfitte), 1339 punti realizzati (secondo peggior attacco del girone) e 1465 quelli subiti (differenza –126). Nella seconda fase ha chiuso a quota 6, con 376 punti realizzati e 460 subiti (differenza –84). Migliori realizzatori sono il play Matteo Russo (235) 17° della classifica, il pivot Donato Tedeschi (nella foto) con 233, 18°, e la guardia Pietro Sequani (229) 20°.

ma.mu.