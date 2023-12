Basket Serie C regionale. Cmc ko all’overtime in casa del Sancat. Meritava miglior sorte

SANCAT FIRENZE

82

CM CARRARA

73

SANCAT FIRENZE: Ricci 7, Baldasseroni 9, Pinarelli 5, Berti 29, Menchini, Magini 8, Degl’Innocenti 2, Matichecchia 6, Pracchia 16, (Pineschi, Mariani e Caselli n.e.). All. Lilli.

CM CARRARA: Russo 21, Sequani 10, Fiaschi 2, Mancini, Tedeschi 25, Cirillo 9, Pipolo 2, Nannetti 4 (Torre e Sessa n.e.). All. Bertieri.

Arbitri: Deliallisi e Fabiani di Livorno.

Parziali: 13-22, 28-34, 49-50; 69-69.

FIRENZE – Ci vuole l’overtime al Sancat per avere ragione di un Cmc arrivato a Firenze da sfavorito e privo di Suriano (per squalifica) e Melegari (impegni di lavoro) ma deciso a vendere cara la pelle. In campo la squadra di Bertieri è apparsa determinata e meritava il successo. Inizia concentrata e al primo intervallo chiude a +9. Seppure con vantaggi minori (+6 a metà gara e +1 all’ultimo intervallo) i biancocelesti restano davanti per tutta la partita spinti da un super Donato Tedeschi (nella foto). A 10 secondi dalla sirena conducono di 3 (69-66) ma i fiorentini pareggiano con una tripla mentre il Cmc non realizza il canestro della vittoria da sotto: un episodio che gli apuani contestano per interferenza a canestro del difensore. Nel supplementare i fiorentini crescono mentre i carraresi perdono di lucidità, con un calo fisico e mentale. Con un parziale di 13-4 il Sancat si porta a casa i 2 punti.

ma.mu.