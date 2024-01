Basket Serie C regionale. Cmc ko secondo pronostico. Sommerso dalle triple (15) in casa del Pino Firenze

pINO FIRENZE

88

CM CARRARA

57

PINO FIRENZE: Santini 2, Marotta 1, Carducci 9, Morales 5, Carradossi 16, Castelli 14, Forzieri 8, Landi 21, Raggini 2, Balestra 4, Salvetti 2, Borsetti 4. All. Miniati.

CM CARRARA: Russo 17, Suriano, Sequani 13, Tedeschi 9, Cirillo, Fiaschi 5, Mancini 2, Pipolo 2, Nannetti 4, Sessa 1, Torre 4, De Angeli. All. Bertieri.

Arbitri: Salvo di Pisa e Natale di Calcinaia.

Parziali: 28-14, 45-26; 67-35.

CARRARA – Pronostico rispettato per il Cmc che in riva all’Arno affonda sotto un pesante –31. Contro i fiorentini la sconfitta ci stava, ma il divario lascia qualche perplessità, anche dopo quello che la squadra aveva fatto vedere con la capolista Siena. I biancocelesti non sono mai stati in partita, subendo una marea di triple (alla fine se ne conteranno 15). Pronti via e per il Cmc è subito notte e con 7 triple incassate nei primi 10 minuti, al primo intervallo è già –14, nonostante il play Matteo Russo (nella foto) cerchi di tenere a galla i suoi. La seconda frazione è più equilibrata (parziale 17-12) ma la seconda bastonata arriva al rientro in campo quando l’attacco apuano si inceppa (solo 9 punti nel terzo tempino) e con un parziale di 22-9 i fiorentini volano a +32 all’ultimo intervallo e chiudono anzitempo la partita. L’ultima frazione è equilibrata (parziale 21-22) ma la partita è finita da tempo.

ma.mu.