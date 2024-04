Basket Serie C regionale, fase di qualificazione. Sulla strada del Cmc verso la salvezza si profila il Fucecchio La seconda giornata di qualificazione della serie C regionale vede il Cmc di Carrara in lotta per la salvezza ai playout. Il possibile avversario nel primo turno potrebbe essere il Fucecchio, con entrambe le squadre che cercano di evitare la retrocessione. La situazione è delicata ma la speranza è viva dopo una reazione positiva contro Altopascio.