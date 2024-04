Basket Serie C regionale. Gara-due dei playout. Cmc ancora a Pisa a caccia del pareggio

Partita di appello per il Cmc che questa sera (ore 21) torna sotto la torre di Pisa per gara-due dei playout di serie C contro il Cus. Dopo il ko di sabato (72-69) in gara-uno, i biancocelesti di coach Michele Bertieri sono costretti a vincere per rimettere in parità il lungo scontro con i pisani (si gioca sulla distanza delle 5 partite e chi perde retrocede) e per poi sfruttare il fattore campo nelle due gare casalinghe che seguiranno le prime due partite giocate fuori casa. Nella eventualità di sconfitta, andare sullo 0-2 complicherebbe moltissimo la salvezza. Nell’estenuante confronto non sono prese in considerazione le eventuali differenze canestri, quindi al Cmc basterà vincere anche di un solo punto. "E’ stata una partita equilibrata e tesa, loro hanno difeso bene e ci hanno messo in difficoltà giocando con i piccoli, noi bene a fasi alterne – dice Bertieri di gara-uno – ma non dobbiamo far decidere le partite alla sorte o agli arbitri che nel finale ci hanno annullato un canestro per l’infrazione dei 3 secondi e non fischiato un fallo su una tripla che ci avrebbe portato al supplementare. Noi dobbiamo sfruttare la nostra fisicità". Intanto gara-uno ha avuto qualche strascico disciplinare: Carlo Fiaschi (nella foto) è stato squalificato fino al 6 maggio per "comportamento offensivo nei confronti degli arbitri". Come dire che il dirigente potrà tornare in panchina solo nella eventuale seconda fase dei playout.

ma.mu.