Basket Serie C regionale. Gara-uno dei playout. Il Cmc cade di misura in casa del Cus Pisa

CUS PISA

72

CM CARRARA

69

CUS PISA: Fiorindi 6, Cosci 6, Colombini 2, Buzzo 14, Spagnolli 3, Giannelli 16, Carpitelli 11, Quarta 14 (Cerulli, Trapani, Corbic e Viviani n.e.). All. Vicenzini.

CM CARRARA: Russo 14, Suriano 7, Sequani 14, Fiaschi 8, Mancini 7, Cirillo 4, Pipolo 9, Melegari 6 (De Angeli, Torre, Nannetti e Sessa n.e.). All. Bertieri.

Arbitri: Pampaloni di Terranuova Bracciolini e Giachi di Firenze.

Parziali: 24-22, 42-41; 56-54.

PISA – Iniziano male i playout per il Cmc che dopo avere vinto con i pisani entrambe le gare della stagione regolare (+24 e +13), in gara-uno dei playout subisce una sconfitta (–3) che rende ancora più in salita la strada verso la salvezza. Partita molto equilibrata, filata via sempre sul punto a punto con i carraresi sempre sotto di poco agli intervalli (–2 il primo tempino, –1 il secondo, –2 il terzo). Ma la squadra di Bertieri non riesce a passare e gli episodi alla fine sono costati il match. Minime le differenze tra le due squadre. In doppia cifra Russo e Pietro Sequani (nella foto), ma è mancato l’acuto.

Squadre nuovamente in campo mercoledì (ore 21) ancora a Pisa (si giocano due partite consecutive in casa della squadra meglio classificata nella seconda fase) per provare a pareggiare i conti.

ma.mu.