Basket Serie C regionale. Il Cmc chiude la fase due con un’altra sconfitta. E ora sotto con i playout

CM CARRARA

64

VALDISIEVE

69

CM CARRARA: Russo 11, Suriano 19, Sequani 12, Fiaschi 6, Mancini 6, De Angeli, Cirillo 3, Pipolo 7, Torre, Nannetti, Sessa. All. Bertieri.

VALDISIEVE: Niccoli, Piccini 3, Occhini 15, Simoncini 8, Lerede, Pilli 2, Valletti 2, Volpi, Ciacci 11, Municchi 17, Piccini 6, Faticanti 5. All. Pescioli.

Arbitri: Cavasi e Natale.

Parziali: 15-14, 36-31; 55-49.

CARRARA – Termina con un’altra sconfitta per il CmC, la seconda fase del campionato regionale di serie C, girone E. Tra due squadre che non hanno più niente da chiedere alla classifica (i fiorentini sono già salvi, i carraresi sono ai playout) i due punti servono solo per la statistica e magari anche per il morale. Ne è venuta fuori una partita ugualmente combattuta, non bella ma vibrante, dove entrambe le squadre non si sono risparmiate. Inizio caratterizzato da tanti errori al tiro e nei passaggi, gli apuani lottano con i denti (15-8), ma quando gli ospiti rivoluzionano il quintetto è di nuovo equilibrio. I vantaggi sono minimi, i carraresi stanno davanti più a lungo spinti da uno scatenato Lorenzo Suriano (nella foto), difendono con il coltello tra i denti, mentre gli ospiti sbagliano facili occasioni sotto canestro. Nell’ultimo quarto il CmC sale a +8 (57-49 a –8.30) ma poi si appanna, dissipa il tesoretto accumulato e a –2.45 Valdisieve fa il sorpassa decisivo (60-61); poi gestisce e vince senza affanno.

ma.mu.