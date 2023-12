Basket Serie C regionale. Il Cmc combatte e nel finale s’illude . Poi cede alla Fides

CM CARRARA

64

FIDES LIVORNO

68

CM CARRARA: Russo 4, Suriano 8, Sequani 13, Fiaschi 28, Mancini, Tedeschi 2, Cirillo, Melegari, Pipolo 9 (Nannetti, De Angeli e Torre n.e.). All. Bertieri.

FIDES LIVORNO: Creati 5, Menicocci, Orsini 15, Creati 5, Maniaci 3, Massoli 4, Vignali 17, Benini 19, Bellavista, Ghezzani. All. Pistolesi.

Arbitri: Martini di Porcari e Ariani di Lucca.

Parziali: 19-24, 35-33; 43-54.

CARRARA – Poker di sconfitte per il Cmc che, nella seconda di ritorno in casa con la Fides Livorno, non inverte il trend negativo e subisce il quarto ko di fila (settimo del campionato). La partita è a ritmi alti, gli apuani alternano una difesa col coltello tra i denti (raddoppio di marcatura e pressing a tutto campo) a un’altra blanda dai 6,75 metri. Ed è proprio dall’arco che sono puniti (10 triple per gli ospiti) mentre i biancocelesti non sfruttano i propri tiratori. Il primo quarto fila via in equilibrio anche se i labronici chiudono a +5, mentre a metà gara il Cmc è a +2. Ma è un terzo tempino disastroso (parziale 2-17) che fa scivolare un Cmc poco lucido a meno 14. La Fides è una buona squadra e la partita sembra compromessa ma con un break di 10-0 il Cmc riapre i giochi trascinato da un super Fiaschi. I carraresi mettono il naso avanti (64-62 a 2’57“) e la tribuna esplode. Ma poi la Fides martella e vince.