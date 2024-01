Basket Serie C regionale. Il Cmc fa visita al Pino. E’ l’ultima chance di lottare per la B

Altra partita molto impegnativa per il Cmc che domani farà visita al Pino Firenze (ore 18.30) per l’ottava di ritorno della serie C regionale. Secondo i numeri la trasferta appare decisamente improba per la squadra del play-guardia Marco Mancini (nella foto) anche se ha dimostrato di non arrendersi facilmente neppure quando il passivo è pesante. I fiorentini occupano il terzo posto a quota 22 (17 partite, 11 vittorie e 6 sconfitte) ma, a 4 giornate dalla fine della prima fase, non hanno ancora la matematica certezza di entrare nelle prime quattro per giocare la seconda fase per la B interregionale. Certezza che arriverebbe proprio in caso di successo contro il Cmc e la contemporanea sconfitta di Agliana o Pontedera, o di entrambe. I carraresi, ottavi a quota 10 (16 partite, 5 vittorie e 11 sconfitte) giocano invece per i due punti che servirebbero nel caso i fiorentini non entrassero tra le prime quattro e quindi giocherebbero anch’essi la seconda fase di qualificazione. In caso di sconfitta per il Cmc si spegnerebbe l’ultima speranza (ormai relegata a un lumicino) di giocare la seconda fase per la B interregionale e sarebbe matematicamente nella fase di qualificazione. All’andata a Carrara Pino Firenze s’impose 81-70.

ma.mu.