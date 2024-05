Basket Serie C regionale, playout. Cmc, dentro o fuori. Stasera gara-quattro in casa con il Cus Pisa

Prova a pareggiare i conti il Cmc che questo pomeriggio (palazzetto di Avenza, ore 18.30, porte girevoli) ospita nuovamente il Cus Pisa per gara-quattro della prima fase playout della C regionale. Dopo avere perso le prime due partite a Pisa, i biancocelesti hanno vinto gara-tre in casa e restano aggrappati alla categoria. Più continuità, più attenzione al particolare, una difesa più stretta. Per coach Michele Bertieri (nella foto) sono state queste le carte vincenti di gare-tre: "Abbiamo adottato più situazioni di gioco, abbiamo mischiato le carte in difesa, loro sono rimasti sorpresi perché non lo avevano messo in preventivo. Abbiamo avuto dei cali ma abbiamo reagito positivamente – continua l’allenatore che oggi deve nuovamente vincere per andare a gara-cinque e continuare a sperare – dovremo stare molto attenti, ma allo stesso tempo inventare qualche cosa di nuovo dal punto di vista tattico, faremo vedere qualche cosa di diverso". Ormai le due squadre si conoscono bene e in questa stagione si sono incontrate già cinque volte: nella stagione regolare i carraresi si sono imposti sia in casa (81-57) che fuori (56-69). La musica è cambiata nei playout, con i pisani che hanno vinto le prime due sfide in casa propria (72-69 e 73-63) mentre il Cmc ha fatto valere il fattore campo in gara tre (68-62).

ma.mu.