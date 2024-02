Basket Serie C regionale, prima fase. Ritorno al successo per un gagliardo Cmc. Battuta la Sancat

CM CARRARA

66

SANCAT FIRENZE

59

CM CARRARA: Russo 19, Suriano 8, Sequani 19, Tedeschi, De Angeli 5, Fiaschi 13, Mancini.All. Bertieri.

SANCAT FIRENZE: Euzzor, Pineschi 4, Mariani 4, Baldasseroni 10, Pinarelli 7, Berti 7, Menchini 6, Magini 2, Degl’Innocenti 7, Matichecchia 6, Pracchia 6, Caselli. All. Lilli.

Arbitri: Profeti di Rosignano Marittimo e Cima di Viareggio.

Parziali: 16-16, 29-30; 52-43.

CARRARA – Prova gagliarda del Cmc che, nell’ultimo turno della prima fase della C regionale, torna al successo al termine di 40 minuti di battaglia. Gara combattuta e giocata a ritmi alti. Carrara parte bene (7-2) ma poi sbaglia qualche canestro di troppo e all’intervallo è perfetta parità. Per il Cmc la gara sembra mettersi male nel secondo tempino quando, con maggiore lucidità, i fiorentini schizzano avanti con un break di 14-3. I carraresi però non mollano, difendono e costringono gli avversari all’errore: con un controbreak di 10-0 a metà gara è solo –1. Al rientro in campo il Cmc rimette il naso avanti per restarci fino in fondo, difendendo con i denti. Con un parziale di 12-2 il Cmc vola a +11 (43-32) spinto dalle mani calde di Matteo Russo (nella foto) e Sequani, mentre la Sancat cala. Nell’ultimo quarto gli ospiti provano a rifarsi sotto ma gli apuani gestiscono e chiudono a +7.

ma.mu.