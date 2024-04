Basket Serie C regionale: primo turno. Cmc, tutto pronto per la sfida playout con Bottegone

Terminato il calvario della seconda fase (5 sconfitte in 6 partite), per il Cmc si apre la fase dei playout, decisivi per la salvezza. Da questa fase, a cui partecipano 8 squadre (le ultime 4 dei due gironi di qualificazione) usciranno i nomi delle 3 che si salveranno e della 5 che retrocederanno. Dopo l’ultima giornata la classifica finale del girone E vede Valdisieve a 18 punti; Prato 16; Don Bosco Livorno e Pontedera 14; Altopascio 10; Cm Carrara e Synergy Valdarno 6. La formula prevede che la sesta del girone E incontri la quinta del girone D. Con il successo della Synergy su Altopascio, i carraresi salvano il sesto posto grazie alla differenza canestri negli scontri diretti della prima fase (+15), ma dal girone D spunta il Bottegone che, perdendo in casa con la Fides Livorno (contemporaneamente al successo del Pisa a Fucecchio) è raggiunto dai pisani che si piazzano al quarto posto in virtù della differenza canestri (+17). Quindi gli avversari di Marco Mancini (nella foto) e compagni nel primo turno playout sono i pistoiesi del Bottegone. L’estenuante confronto (si gioca la meglio delle cinque partite) inizia sabato a Bottegone, continua mercoledì 24 sempre fuori casa, mentre il Cmc giocherà in casa gara-3 domenica 28 e le eventuali gare 4 e 5, rispettivamente in casa il 1 maggio e fuori casa il 5 maggio. Chi perde retrocede, chi vince dovrà superare un altro turno.

ma.mu.