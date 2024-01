Basket serie C, ribaltata anche la differenza canestri. Baskérs, doppio trionfo. E debutta Jacopo Grassi

Grande successo per i Baskérs Forlimpopoli che nel big match di giornata abbattono la Cmp Global per 73-61 (25-14; 39-23; 51-50) ribaltando anche la differenza canestri. Sin dal primo quarto, sono i padroni di casa a prendere in mano le operazioni, trascinati dal duo Dell’Omo-Bracci sotto le plance. Dopo l’intervallo, dal -16 del 20’, arriva la reazione dei bolognesi, che trovano in un ispirato Pederzini (23 punti per lui alla fine) l’uomo giusto per portarsi fino sul 49-50 sul finire del quarto. Nel momento di maggiore difficoltà, però, gli artusiani fanno quadrato in difesa, concedendo agli avversari appena un punto al minuto, mentre sull’altro fronte sono Lorenzo Brighi e Gabriele Rossi a segnare canestri pesanti, che valgono l’importante vittoria per i ragazzi di coach Tumidei.

Ieri è stato anche il debutto ufficiale di Jacopo Grassi, guardia-ala classe 1995 cresciuto a Cesenatico e poi a Ravenna, dove ha giocato anche in A2 Silver. Nelle serie inferiori ha vestito le maglie di Gaetano Scirea, Artusiana e Santarcangelo.

Il tabellino: Benedetti 2, Brighi A. 5, Ruscelli, Naldini ne, Grassi, Brighi L. 17, Lazzari ne, Bracci 18, Dell’Omo 11, Rossi 15, Farabegoli 5, Palazzi ne. All.: Tumidei.

v. r.