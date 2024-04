Basket serie c. Riscatto Dukes con Mihajlovic in vetrina

Dopo quattro sconfitte consecutive, torna alla vittoria la Romolini Immobiliare Dukes Basket Sansepolcro, che ha superato per 90-77 la Sancat Firenze nella poule promozione del campionato toscano di serie C maschile. Un crescendo progressivo nei primi due quarti di gara, con il 51-42 in favore dei bianconeri all’intervallo, poi il tentativo di ritorno degli ospiti, che si sono riportati a -4, ma stavolta la squadra di Mameli non permette agli avversari di completare la rimonta e al termine dei 30 minuti è di nuovo avanti con un netto margine di 14 punti (76-62), che viene gestito bene con un Mihajlovic sugli scudi, autore di 31 punti. In doppia cifra anche Bazani (15), Hassan (14), Cipriani (12) e Spillantini (10). Da capire ora se questo successo potrà servire per agguantare il terzo posto finale: di certo, la storica stagione dell’esordio in C è andata comunque a profitto con la conquista della salvezza.