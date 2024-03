Basket Serie C: sabato inizia il girone a sei squadre. Passano le prime quattro. Scandiano e Bmr cariche per la poule playoff: "Vogliamo le semifinali»

Due reggiane sono pronte ad affrontare la poule playoff: un girone a 6, con le prime 4 alle semifinali. L’Emil Gas Scandiano debutta sabato alle 18 contro i bolognesi del CMP Global Basket: "Il bilancio è molto positivo, il nostro primo posto era assolutamente inatteso - spiega il tecnico bianco-blu Luca Spaggiari - Penso che Zola, Bmr e Castelnovo Monti fossero più quotate di noi, ciò che ci deve rendere felici è il percorso che abbiamo fatto, con giocatori che per motivi diversi avevano tanta motivazione nel confrontarsi con un livello più alto rispetto a quello cui erano abituati". Nonostante il traguardo fosse la salvezza, la pancia non è piena: "L’obiettivo è stato centrato, ma vogliamo giocarcela con tutte, il sogno sarebbe arrivare tra le prime 4. Incontriamo squadre come Medicina, CMP e Forlimpopoli che hanno atleti di alto livello, dipende come reagiremo da squadra: se camminiamo siamo da metà classifica, se alziamo il ritmo possiamo essere tra le più forti".

Bmr. Ha acciuffato all’ultimo la qualificazione, invece, la Bmr Basket 2000, che debutterà alle 21 sempre sabato a Medicina. "Il punto più alto della nostra stagione è stato senza dubbio la vittoria di Castelnovo Monti davanti a 400 persone, toccando un vantaggio importante prima di subire il loro rientro nel finale, per poi concludere la nostra corsa verso il terzo posto grazie al successo interno con Casalecchio" afferma coach Alberto Baroni. "Credo che il primo posto se lo sia aggiudicato meritatamente Scandiano, una sorpresa, quando Magik Parma, CVD Casalecchio e Castelnovo Monti, almeno sulla carta, potevano avere qualcosa in più". Ora si comincia con le gare che contano: "Partiamo tutte alla pari (il riporto degli scontri diretti della prima fase vede tutte e 6 le contendenti a quota 4, ndr) e la trasferta di Medicina è subito un test importante, prima di 3 gare casalinghe di fila. Faremo di tutto per entrare nelle prime 4".

d.r.