Basket serie C. Sabato Mens Sana e Costone in campo. Biglietti disponibili

Si avvicina a grandi passi il derby di ritorno tra la ‘Note di Siena’ Mens Sana Basketball e la Vismederi Costone in programma alle 20,45 di sabato al PalaEstra. La società ospitante ha comunicato che la biglietteria di viale Sclavo sarà aperta a partire dalle 19,30 ma in previsione di un afflusso di appassionati e tifosi superiore al solito, sarà possibile acquistare i tagliandi anche in prevendita domani negli uffici della Mens Sana Basketball, dalle 18 alle 20. Per quanti non potessero andare al palazzetto, la partita sarà trasmessa in diretta sulla piattaforma Starplane, gratuitamente per tutti e non solo per gli abbonati mensanini. Notizia confermata anche dal Costone. "In occasione della sfida tra Mens Sana e Costone, valida per il settimo turno della seconda fase – la nota diffusa sui social – la società del Costone, in accordo con la società ospitante, comunica che la diretta integrale non sarà sul canale YouTube di Costone Channel. La partita sarà invece visibile gratis su Starplane. Infine, si ricorda a coloro che hanno prenotato i biglietti destinati alla società ospite che sarà possibile ritirare i tagliandi oggi e domani dalle 18.15 alle 19.45 al PalaOrlandi".

Intanto in casa Mens Sana la squadra di Betti si è allenata anche ieri sera e replicherà questa sera e domani. Se da un lato c’è grande voglia di dimostrare che la serataccia dell’andata e il conseguente -22 finale non rispecchiano il reale divario tra i due roster, dall’altra c’è anche la consapevolezza che sarà difficile per non dire impossibile ribaltare la differenza canestri in ottica primo posto. Un successo con qualsiasi punteggio blinderebbe però la seconda piazza dall’assalto di San Vincenzo impegnata sul parquet di Pino Dragons Firenze. Saranno i livornesi ad affrontare Pannini e compagni in semifinale playoff (domenica 21, mercoledì 24, domenica 28 aprile, mercoledì 8 e domenica 12 maggio): da stabilire solo il fattore campo.

Guido De Leo