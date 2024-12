Basket serie C. Santarcangelo vince ancora. I Titani non invertono la rotta

È una storia infinita che non ha emesso ancora alcun verdetto, quella di questo girone romagnolo – marchigiano di Serie C. Angels Santarcangelo e Baskers Forlimpopoli rimangono imbattute e affilano le armi per la sfida diretta del 14 dicembre in casa dei Baskers. In questa giornata i clementini hanno regolato con discreta facilità il fanalino di coda Ancona, vincendo in trasferta con buon margine (69-85) e faticando un po’ solo nel primo quarto (19-21). Dal 25-25, sulla scia dei punti di Goi, Bedetti e Rivali, i gialloblù sono riusciti ad andare in fuga e ad allungare fino al 29-44 di metà partita. Di ritorno dagli spogliatoi la squadra di Serra ha chiuso ogni discorso toccando addirittura il +30, controllando poi agevolmente senza mai rischiare. È la nona vittoria in nove partite di campionato. Il tabellino: Goi 10, Giovannelli 12, Baschetti, Macaru, Benzi 9, Rossi 2, Rivali 9, Bedetti 12, Mari 6, Frisoni 4, Lombardi, Saltykov 21. All.: Serra. La prossima settimana la Dulca ospiterà Fossombrone, quarta della classe reduce dall’inaspettato ko interno con Osimo.

Intanto la Pallacanestro Titano di coach Rossini non riesce a invertire la rotta e Porto Sant’Elpidio sbanca il Multieventi (61-75). Per 25’ i Titans sono pimpanti e dinamici, guidano la gara con brillantezza sul 50-44 e sembrano potersela giocare fino alla fine. Poi però i marchigiani piazzano un mortifero parziale di 16-0 tra terzo e quarto periodo, salgono 50-60 a 6’ dalla fine e si lanciano in scioltezza verso un finale in totale controllo. Il tabellino: Borello ne, Bomba 3, Macina 11, Fusco 8, Cardinali 6, Lorenzi 7, M. Botteghi 13, Felici 13, Liberti ne, Fiorani. All.: Rossini.